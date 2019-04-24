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В Винницкой области корова провалилась в погребе

Сегодня, 17:20

Спасатели вытягивали животное более трех часов

Фото: Facebook

В Винницком районе корова провалилась в погребе. Чтобы спасти животное, пришлось вызывать спасателей ГСЧС. Об этом пишет Александр Кутовой на своей странице в Facebook.

"Поступило сообщение о необходимости помощи жителям села Мизяковские Хуторы Винницкого района. В одном из домовладений на улице Яблоневой в погреб провалилась корова", – говорится в сообщении.

Чтобы вытащить корову из ямы, спасателям пришлось делать отверстие в подвальном погребе с помощью бензореза и отбойного молотка. Также бойцы ДСНС применили пожарные рукава и спасательные веревки.

Животное вытягивали более трех часов, корова осталась без повреждений.

Напомним, недавно бойцы ГСЧС в Запорожской области спасли маленького щенка, упавшего в люк. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в открытый телефонный люк глубиной до 1,5 метра провалился маленький щенок, который не мог самостоятельно выбраться.

Также мы рассказывали о том, как проходит день команды спасения животных Киева. Основная "клиентура" спасателей – это кошки, собаки и вороны, но случаются и неординарные вызовы: к примеру, поймать в огороде "динозавра", поедающего кабачки, который оказывается беглой игуаной, снять с фонарного столба питона или выловить змею-медянку, непонятно как оказавшуюся в подъезде.

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Тег спасатели, провалился, корова, животное

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