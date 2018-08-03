В Винницкой области легковушка насмерть сбила пенсионера на пешеходном переходе

В Винницкой области легковой автомобиль насмерть сбил 68-летнего пенсионера на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Авария произошла сегодня около 13:30 на пешеходном переходе в селе Якушинцы. В результате ДТП под колесами "Nissan Murano" погиб 68-летний житель Винницы.

"Предварительно установлено, что пенсионер попал под колеса иномарки, когда с велосипедом на пешеходном переходе пересекал проезжую часть дороги", – рассказали в полиции.

На данный момент на месте аварии работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства ДТП. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы.

Как ранее сообщалось, с начала 2018 года в Украине произошло 68 776 дорожно-транспортных происшествий. Такую статистику опубликовала пресс-служба МВД. Кроме того, с начала года произошло 9965 аварий с пострадавшими. В ДТП травмировались 12 847 человек и 1237 человек погибли.

Кроме того, согласно статистике МВД, за 2017 год в стране произошло свыше 162 тыс. ДТП, из них с пострадавшими — 27220. Погибло 3432 человека.