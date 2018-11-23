В Винницкой области легковушка насмерть сбила пенсионерку

Вчера, 15:26

На момент наезда женщина пресекала проезжую часть на велосипеде


Фото: ГУНП в Винницкой области

Фото: ГУНП в Винницкой области

В Винницкой области легковушка сбила 63-летнюю велосипедистку. Женщина скончалась на месте аварии, сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло 22 ноября недалеко от села Корделевка в Калиновском районе. Как выяснилось, женщина пыталась пересечь дорогу на велосипеде и попала под колеса легковушки. За рулем автомобиля "Dodge" находился 37-летний житель Винницы, водитель был трезв.

"Полицией открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего")", – рассказали в полиции.

Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествийв которых погиб 2651 человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человекПремьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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