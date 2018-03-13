В Винницкой области маленький поселок показал яркий пример благоустройства

В селе на полторы тысячи жителей добились грандиозных успехов и строят серьезные планы

В маленьком поселке Гопчица в Винницкой области, где живет полторы тысячи человек, сумели показать положительный пример от создания объединенной территориальной громады.

Так, получив больший бюджет, жители села всего за два года построили гостиницу и спортзал, отремонтировали дороги и запустили современную систему освещения улиц, которая включается, едва только наступают сумерки.

По словам местных жителей, благодаря хорошему освещению дороги возвращаться домой по вечерам им не страшно.

"Вечером хорошо видно, потому что мы дотемна работаем, так хорошо видна дорога", – рассказала жительница села Наталия Ильченко.

За восстановление села два года назад взялся сельский голова, который в прошлом был сварщиком и ни дня не работал чиновником. При этом он сразу понял, как уберечь и без того мизерный бюджет.

Благодаря экономному освещению в месяц за электричество платят на 10 тысяч гривен меньше, чем раньше.

"В зимний период было максимально – мы платили 40 тысяч гривен в месяц. А сейчас – 30 тысяч заплатили", – рассказал сельский голова Роман Прилуцкий.

Сам бюджет поселка – чуть больше полутора миллиона гривен, и потому в селе решили привлекать спонсоров и принимать участие в тендерах. Так, за 1 миллион и 200 тысяч гривен – капитально ремонтируют местный клуб.

"Установили окна, установили новые кресла, полностью заменили пол, полностью заменили крышу", – радуется заведующий Гопчинским клубом Алексей Лабенко.

Кроме того, в Гопчице запустили бесплатный wi-fi, а для туристов создали современный сайт.

Завершить ремонт в клубе планируют к лету: тут будет спортзал, библиотека и гостиница. Но главной мечтой поселка остается школа. Чтобы ее достроить, нужно 30 миллионов гривен. Такие расходы громада самостоятельно не понесет, а потому надеется на помощь от государства.

Напомним, местные бюджеты в 2018 году получат 100% единого налога, уплачиваемого сельхозпроизводителями, плательщиками четвертой группы упрощенной системы налогообложения, против 86% в 2017 году, рассказал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что благодаря децентрализации местные бюджеты выросли вдвое.

"Бюджеты местных советов должны вырасти в разы. Для чего это делается для того, чтобы превратить местные бюджеты и общества – из касс выплаты зарплаты в тех лидеров, которые могут решать проблемы села, поселка, города", – рассказал Петр Порошенко.

Отметим, эксперты называют децентрализацию самой успешной реформой.