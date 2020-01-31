В Винницкой области малолетний водитель устроил смертельное ДТП

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В Винницкой области несовершеннолетний водитель Lada не справился с управлением и врезался в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия один из пассажиров машины погиб на месте, а второй получил серьезные ранения.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, трагедия произошла 30 января в селе Мытки, около 23:40, когда за рулем машины находился 14-летний подросток.

Погибшим в ДТП оказался 26-летний пассажир легковушки, а 21-летний мужчина с места происшествия был доставлен в хирургическое отделение районной больницы.

Копы устанавливают причины и обстоятельства происшествия. Было открыто уголовное производство по статье, которая предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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