В Винницкой области мать держала на цепи 14-летнюю дочь

В полицию Винницкой области обратилась 14-летняя девочка с жалобами на свою мать. Та, по ее словам, издевалась над ней.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, инцидент произошел в Чечельницком районе. Выяснилось, что 30-летняя женщина после конфликта с дочерью с помощью цепи, ошейника и навесного замка привязала ее в доме. В таком состоянии девочка провела два часа.

После того, как мать отвязала дочку, ребенок обратился за помощью к полицейским. Сама женщина, объясняя стражам порядка свои действия, рассказала, что пыталась "перевоспитать" девочку, поскольку та якобы постоянно сбегает из дому и отказывается помогать по хозяйству.

Сейчас в ситуации разбираются работники социальной превенции и социальные службы. Действия женщины квалифицировали по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека", идет досудебное следствие.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области мать держала на цепи собственного сына-инвалида. Сделано это было для того, чтобы вместо него получать пенсию.

А под Киевом произошло похищение человека. Несколько мужчин, угрожая оружием, затолкали пострадавшего в автомобиль Volkswagen Transporter и увезли в неизвестном направлении. На территории Киево-Святошинского района и соседних регионов области ввели спецоперацию "Перехват".

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