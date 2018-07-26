В Винницкой области мать заказала убийство своего сына

Вчера, 14:50

Жизнь сына женщина оценила в 10 тысяч гривен

Фото: antikor.com.ua
Фото: antikor.com.ua

В Калиновском районе Винницкой области женщина заказала убийство собственного сына. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook.

"Жительница одного из сел Калиновского района из-за неоднократных ссор заказала двоим односельчанам за вознаграждение в 10 тысяч гривен убийство своего сына. В феврале этого года они это сделали", – говорится в сообщении.

В отношении трех обвиняемых Винницкий городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

"Действия обвиняемых квалифицированы по п. 6, 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку, квалифицирующими признаками которого является совершение умышленного убийства на заказ, с корыстных мотивов, по предварительному сговору группой лиц", – добавил Лысенко, отметив, что за совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией.

Ранее мы писали об убийстве в Днепропетровской области, где над подозреваемым в краже элитного автомобиля устроили жестокую расправу.

Также сообщалось об убийстве под Запорожьем, где пьяный сын после ссоры ударом вилки убил собственного отца.
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