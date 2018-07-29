В Винницкой области молния попала в беседку: погибли два человека

В городе Хмельник Винницкой области, где недавно произошло страшное столковение грузовика и легковушки, молния попала в беседку. Погибли два человека, еще один – пострадал. Об этом сообщает местное издание "VN.Область.Онлайн".

Инцидент произошел вчера возле одного из магазинов города. Мужчины прятались в беседке от дождя, а их знакомый стоял при входе в здание. Молния попала в беседку, мужчины, находившиеся внутри, погибли на месте. Третьего в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение.

Не так давно в Запорожской области после удара шаровой молнии в одном из зданий села Тарасовка Пологовского района начался пожар.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" рассказали о шаровой молнии, которая остается редким и загадочным природным явлением, но нынешним летом фиксируется едва ли не каждый день. Интересно, что огненный шар может залетать даже в открытые форточки. Также журналисты выяснили, как можно защититься от этой опасности.

Кроме того, эксперты советуют во время грозы обходить стороной большие водоемы – в них часто бьет молния.