В Винницкой области мопед попал в ДТП: погибла 15-летняя девушка

В Винницкой области мопед под управлением 17-летнего водителя перевернулся. Погибла 15-летняя девушка. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Авария произошла сегодня около 03:20 между селами Высшеольчедаев и Попелюхи. По предварительным данным, водитель мопеда находился в состоянии алкогольного опьянения.

"За рулем мопеда "Вайпер" находился 17-летний парень. На закругленном участке дороги он не справился с управлением транспортного средства и перевернулся. В результате аварии на месте происшествия погибла его 15-летняя пассажирка", – рассказали в полиции.

На данный момент по факту ДТП открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего"). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.

Ранее сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Несмотря на почти 12% рост ДТП, число тяжелых происшествий упало на 20% — погибло на 816 человек меньше, чем годом ранее.

Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.