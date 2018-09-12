В Винницкой области мужчина хранил дома арсенал оружия на целый отряд

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Мужчине грозит до семи лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Винницкой области
Фото: ГУНП в Винницкой области

В Винницкой области в доме одного из жителей Песчанского района правоохранители нашли крупный арсенал оружия и более трех килограмм взрывчатки. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"В рамках проведения мероприятий полицейские Винницкой изъяли шесть единиц огнестрельного оружия, 1319 боеприпасов и свыше трех килограммов взрывчатых веществ", – говорится в сообщении.

Хозяин домовладения, где был обнаружен арсенал, происхождение оружия и боеприпасов не объяснил, изъятое уже направили на экспертизу.

"Следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет", – отметили в полиции.

Напомним, недавно под Одессой в одном из гаражей оперативники обнаружили тайник, в котором хранились ракеты "земля-воздух" и противоградные ракетные комплексы. Всего же в гараже находилось 18 ракет.

А  в одном из гаражей Днепра полицейские нашли четыре снаряда к гранатомету и противотанковую управляемую ракету. Кроме того, в помещении стоял внедорожник, который числился в угоне.
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