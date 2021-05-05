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В Винницкой области мужчина надругался над флагом Украины – его задержала полиция

5 мая, 16:17

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику, – лишение свободы на срок до трех лет

В Винницкой области на территории Мемориала Славы в пгт Тывров мужчина осквернил государственный флаг Украины, вытерев об него руки.

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Информацию об этом разместили в социальных сетях, передает Нацполиция.

Злоумышленника задержали, им оказался ранее судимый житель села Пилява Винницкого района.

За надругательство над государственными символами полиция открыла уголовное производство – мужчине грозит штраф от 1000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до трех лет.

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Также мы писали о том, что в Сумах полиция нашла вандала, надругавшегося над могилой полковника Евгения Коростелева, командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, получившего смертельное ранение на Донбассе.

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Как ранее мы писали, в Киеве жители улицы Сретенской обнаружили скульптуру балерины, разбитую на тротуаре.

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