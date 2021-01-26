В Винницкой области мужчина ограбил магазин с игрушечным пистолетом (видео)

В Винницкой области в магазине мобильных телефонов мужчина угрожал продавщице пластиковым оружием. Он забрал три гаджета.

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Как говорится в сюжете "Сегодня", впоследствии его задержал спецназ КОРД. Мужчина признался, один телефон сразу подарил знакомой, другой продал на рынке.

"Боясь за свою жизнь, я отдала два мобильных телефона, при этом он забрал мой собственный телефон", – сказала продавщица магазина.

Видео: Сегодня

Ранее мы сообщали, что в Херсоне мужчина грабил магазины с игрушечным пистолетом. За несколько месяцев было совершено четыре подобных нападения. Преступления совершались по одинаковой схеме. В помещение врывался неизвестный в маске и камуфляжной куртке, направлял на кассира (игрушечный пистолет), после чего забирал деньги.

Также напомним, в Киеве разбойники с игрушечным пистолетом отобрали у парня телефон. На место выехали правоохранители, а в ходе отработки прилегающей территории работники полка полиции №1 задержали одного из мужчин, на которого указал потерпевший.

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