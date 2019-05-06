В Винницкой области мужчина погиб под колесами поезда, догоняя другой

От полученных травм житель Закарпатской области погиб на месте

Фото: Юрий Кузнецов, Сегодня

В Казатинском районе Винницкой области мужчина в возрасте 43 лет попал под поезд. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Винницкой области.

Инцидент произошел на перегоне между станциями Казатин-Кoрдышевка.

От полученных травм житель Закарпатской области погиб на месте.

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался догнать поезд, на который опоздал. Двигаясь по пути, через некоторое время мужчина попал под колеса пассажирского поезда сообщением Киев-Хмельницкий, ехавший позади него.

Ранее, в Киевской области электропоезд направления "Киев-Малин" сбил 17-летнего подростка.

Ранее мы писали, что поезд "Львов-Бахмут" насмерть сбил подростка на велосипеде. От полученных травм парень погиб на месте происшествия. Сейчас продолжается установление всех причин и обстоятельств происшествия.

Напомним, поезд Кривой Рог — Москва насмерть сбил 26-летнего мужчину. Мужчина шел по рельсам в наушниках.

Тем временем, в Харьковской области поезд насмерть сбил женщину. От полученных травм 81-летняя женщина скончалась на месте.

Ранее Харьковской области под колесами пригородного электропоезда сообщение Лозовая – Харьков погибла женщина. Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.

Кроме того, мы писали о том, что на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей.

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