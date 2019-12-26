В Винницкой области мужчина пытался взорвать собутыльников

Один из раненых в результате взрыва гранаты умер от полученных ранений

/ Фото: Wikipedia

В Могилев-Подольском районе Винницкой области задержали мужчину, который во время конфликта подорвал гранатой двух собутыльников. Как сообщили в областном управлении Нацполиции, инцидент произошел в ночь на 26 декабря.

"Около 2:30 в полицию поступило сообщение из больницы о том, что в реанимационное отделение в тяжелом состоянии с осколочными ранениями были госпитализированы двое жителей села Садки. Один из них во время оказания медицинской помощи скончался", – говорится в сообщении.

В результате опроса очевидцев происшествия полицейские установили – взрыв произошел во дворе 28-летнего местного жителя. Предварительно выяснилось, что хозяин дома, во дворе которого произошла трагедия, пригласил к себе в гости друзей.

"Мужчина несколько недель назад вернулся из столицы с заработков и решил отпраздновать это событие. Во время застолья между мужчинами неоднократно возникали словесные конфликты, причины которых никто из присутствующих не помнит. Когда гости вышли на улицу, хозяин дома вынес гранату и угрожал ее взорвать. Двое мужчин пытались его успокоить и забрать опасный предмет у него из рук. Однако боеприпас взорвался", - рассказал начальник Могилев-Подольского отдела полиции Юрий Левицкий.

В результате взрыва травмировались 25- и 28-летний местные жители. Также выяснилось, что в медицинской помощи нуждался и правонарушитель. Он получил осколочное ранение ноги и был прооперирован. Сейчас он находится в медицинском учреждении под охраной полиции.

Было открыто уголовное производство по статьям "умышленное убийство" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

По словам "подрывника", гранату он купил у незнакомца в столице. Полиция устанавливает происхождение боеприпаса, решается вопрос об объявлении подозрения.

Напомним, ранее взрыв прогремел в столичной многоэтажке. Мужчина подорвался на гранате вместе с сожительницей. Подрывник погиб сразу, а женщина от полученных травм скончалась в больнице через несколько часов.

"Сегодня" также сообщали, что ранее граната взорвалась в самом центре Киева – недалеко от бара на улице Пушкинской. В результате погибли двое мужчин и еще одна женщина получила ранения. Одним из погибших оказался военный Виктор Дегтярев с позывным "Сенсей", который недавно вернулся с войны на Донбассе.

Видео: ГУ Нацполиции в Киеве

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