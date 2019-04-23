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В Винницкой области мужчина во время ссоры задушил жену

Сегодня, 13:20

Из-за наличия доказательств мужчина сам признался в содеянном

Фото: Нацполиция

Полиция Винницкой области задержала подозреваемого в убийстве своей сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП области.

Сегодня, 22 апреля, около полуночи правоохранителям сообщили, что на огороде в селе Вишневое в Калиновском районе обнаружили тело 40-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти. По словам судмедэксперта, смерть потерпевшей наступила в результате удушья. Кроме этого, на ее теле были многочисленные ссадины и гематомы.

"Как рассказал начальник Калиновского отдела полиции Петр Скичко, проведя первоочередные оперативные и следственные действия, подозрения о причастности к убийству женщины упали на ее 40-летнего сожителя, с которым она накануне работала на огороде. Мужчина ранее неоднократно попадал в поле зрения полиции и привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений", – говорится в сообщении.

Сначала подозреваемый отрицал свою причастность к преступлению, но наличие доказательств и окровавленной одежды заставили его признаться и рассказать обстоятельства трагедии.

По его словам, на огороде после распития алкоголя между ним и сожительницей возникла ссора, во время которой он избил ее и задушил. Когда понял, что женщина умерла, вызвал скорую помощь. Врачам рассказал, что уходил с огорода, а когда вернулся – обнаружил сожительницу мертвой.

Мужчину уже задержали по подозрению в умышленном убийстве, предусмотренном ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении.

Напомним, недавно в одном из столичных на Минском массиве в отделе выпечки произошла словесная перепалка между двумя покупателями, которая закончилась трагедией. Так, один из покупателей нанес второму удар кулаком в голову, вследствие чего тот упал и умер.


Кроме этого, в Житомирской области будут судить мужчину, который в пылу ссоры схватился за топор и убил женщину, с которой распивал алкоголь.

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Тег смерть, убийство, погибшие, перепалка, задержали

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