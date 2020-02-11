Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
26,85

В Винницкой области мужчина, вооружившись вилкой и ножом, напал на копа

11 февраля, 01:41

На требование остановиться правонарушитель не реагировал, тогда полицейский выстрелил вверх

/ Фото: Нацполиция

В Винницкой области нетрезвый мужчина вооружился вилкой и ножом и угрожал сотруднику полиции. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 10 февраля.

Инцидент произошел в понедельник, 10 февраля, в селе Вахновка Липовецкого района. Около полудня в полицию поступило сообщение, что по месту жительства нетрезвый 30-летний местный житель избил свою 37-летнюю жену, после чего она с ребенком убежала из дома.

Реклама

"На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции. Пока один из инспекторов разговаривал с женой семейного насильника, тот вышел из дома с вилкой в руках и направился в сторону полицейского. На требование остановиться правонарушитель не реагировал, тогда полицейский выстрелил вверх. Это позволило отвлечь внимание дебошира и забрать у него вилку. Во время задержания у мужчины из кармана брюк изъяли нож", – рассказали в полиции.

В тренде
В Донецке пьяный "офицер" убил четверых человек и застрелился: что произошло в "ДНР"

Отмечается, что в действиях задержанного усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьями об угрозе убийством и угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа (ч.1 ст.129, ч.1 ст.345 УК Украины). Задержанному грозит до трех лет заключения. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении.

Ранее в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

нож полиция вилка полицейский Винницкая область нападения

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинец снял видео о платежке за газ и собрал 4,7 млн просмотров за три дня
Украинец снял видео о платежке за газ и собрал 4,7 млн просмотров за три дняЭкономика
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезет
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезетУкраина
Снежная буря в Николаеве повалила деревья, повредила авто и остановила фуры (фото, видео)
Снежная буря в Николаеве повалила деревья, повредила авто и остановила фуры (фото, видео)Другие регионы
Полицейский обокрал одноклассников на встрече выпускников в Николаеве: видео
Полицейский обокрал одноклассников на встрече выпускников в Николаеве: видеоДругие регионы
В Николаевской области пропала 15-летняя девушка: фото и приметы
В Николаевской области пропала 15-летняя девушка: фото и приметыДругие регионы
"Пусть мозги продаст": пенсионерка ответила депутату на предложение продать собакуПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...