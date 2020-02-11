В Винницкой области мужчина, вооружившись вилкой и ножом, напал на копа

На требование остановиться правонарушитель не реагировал, тогда полицейский выстрелил вверх

/ Фото: Нацполиция

В Винницкой области нетрезвый мужчина вооружился вилкой и ножом и угрожал сотруднику полиции. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в понедельник, 10 февраля.

Инцидент произошел в понедельник, 10 февраля, в селе Вахновка Липовецкого района. Около полудня в полицию поступило сообщение, что по месту жительства нетрезвый 30-летний местный житель избил свою 37-летнюю жену, после чего она с ребенком убежала из дома.

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"На место происшествия выехала группа реагирования патрульной полиции. Пока один из инспекторов разговаривал с женой семейного насильника, тот вышел из дома с вилкой в руках и направился в сторону полицейского. На требование остановиться правонарушитель не реагировал, тогда полицейский выстрелил вверх. Это позволило отвлечь внимание дебошира и забрать у него вилку. Во время задержания у мужчины из кармана брюк изъяли нож", – рассказали в полиции.

Отмечается, что в действиях задержанного усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьями об угрозе убийством и угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа (ч.1 ст.129, ч.1 ст.345 УК Украины). Задержанному грозит до трех лет заключения. Решается вопрос об объявлении ему о подозрении.

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