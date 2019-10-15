В Винницкой области двое мужчин разбились насмерть на мотоцикле

Водитель мотоцикла и его пассажир скончались на месте

Фото: ГУНП в Винницкой области

В Винницкой области мотоцикл вылетел с проезжей части и перевернулся. Погибли водитель и его пассажир, сообщили в пресс-службе полиции региона.

ДТП произошло около 19:00 14 октября в селе Михайловка Ямпольского района. Как выяснилось, мотоцикл "ИЖ Юпитер 4" выехал на обочину дороги, где была насыпь с песком и щебнем, и перевернулся.

Фото: ГУНП в Винницкой области

Погибшим водителем оказался 45-летний местный житель. Его пассажиру было 46 лет. Оба мужчины скончались на месте ДТП. Все причины аварии установят после ряда экспертиз.

"Следствием начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц)", – рассказали в полиции.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Также мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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