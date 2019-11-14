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В Винницкой области на военном складе вспыхнул мощный пожар

14 ноября, 20:48

Огнем были уничтожены кевларовые каски, бронежилеты и армейская форма

/ Фото: Сегодня

В Винницкой области на воинском складе в городе Гайсин произошел пожар в ангаре, где хранилась воинская амуниция, – огонь охватил площадь в 200 квадратных метров.

Была уничтожены тысяча кевларовых шлемов, 800 бронежилетов и свыше тысячи комплектов полевой формы – они сгорели полностью. Убытки оценивают в 10 миллионов гривен.

Обошлось без пострадавших. По предварительным оценкам, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки.

Напомним, мы писали, что в Кривом Роге в Днепропетровской области загорелся храм святых Благоверных князей Бориса и Глеба. Огнем уничтожено имущество и конструкции храма на общей площади 100 квадратных метров. К тушению привлекли 11 человек личного состава и три пожарных автомобиля.

Кроме этого, в Киеве произошел пожар в квартире на бульваре Вацлава Гавела, 43а в Соломенском районе. По прибытии пожарные установили, что в пятиэтажном жилом доме горит квартира на третьем этаже. В результате пожара были повреждены мебель, личные вещи, закопчены стены и потолок квартиры. Во время тушения пожара спасателями был обнаружен труп женщины, который находился в комнате квартиры. Также спасатели спасли двух человек.

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склад Винницкая область каски бронежилеты Гайсин кевлар

Источник: Сегодня

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