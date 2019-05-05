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В Винницкой области на взятке погорел руководитель коммунального предприятия

5 мая, 08:43

Деньги чиновник должен был передать руководителю одного из отделов ГУНП в области

Фото: СБУ
Фото: СБУ.

В Винницкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в получении неправомерной выгоды директора одного из коммунальных предприятий области. Чиновник оказался посредником, сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, мужчина, выполняя роль посредника, требовал от местного жителя 1800 долларов США. Деньги чиновник должен был передать руководителю одного из отделов Главного управления Нацполиции области. За эту сумму полицейский обещал закрыть уголовное производство по факту подделки документов на транспортное средство и вернуть заявителю изъятый автомобиль.

Фото: СБУ

Чиновника задержали на окраине одного из населенных пунктов области во время получения первой части взятки – тысячи долларов США. В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия по месту работы должностных лиц Нацполиции, причастных к этому инциденту.

"Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения", – отметили в СБУ.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

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Тег взятка, задержание, чиновник, коммунальные предприятия, винницкая обл

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