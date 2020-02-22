В Винницкой области нашли трехлетнего беглеца

В Винницкой области в субботу около 100 полицейских искали трехлетнего мальчика, который пропал в селе Иванковцы (Козятинский район). Его нашли через четыре часа в соседнем селе, которое находится в 8 километрах от дома.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Около 12:00 в полицию обратился отец ребенка. Он рассказал, что мальчик без присмотра взрослых играл во дворе дома и исчез.

По тревоге был поднят весь личный состав местной полиции и управления превентивной деятельности областного главка. Также в Козятинский район на поиски ребенка направили дополнительные наряды групп реагирования патрульной полиции. Всего задействовали около ста работников разных подразделений полиции.

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Вместе с местными жителями они прочесывали территорию села, лесопосадки, проверяли все помещения и места, где мог быть ребенок.

Но нашла мальчика жительница соседнего села, к которой ребенок сам пришел. Она позвонила полицейским, которые отправили его в больницу на обследование.

В семье мальчика есть еще один младший ребенок. Полиция выяснила, что родители не уделяют должного внимания детям и не занимаются их воспитанием. Бытовые условия, в которых растут дети, не соответствуют санитарным нормам. Об этом полицейские сообщили социальным службам, которые должны будут решить вопрос о целесообразности пребывания детей в семье.

За невыполнение обязанностей по воспитанию детей родителей привлекли к административной ответственности.

Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Тем временем в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.

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