Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,48
26,42

В Винницкой области нашли трехлетнего беглеца

22 февраля, 20:50

На родителей составили админпротокол

В Винницкой области в субботу около 100 полицейских искали трехлетнего мальчика, который пропал в селе Иванковцы (Козятинский район). Его нашли через четыре часа в соседнем селе, которое находится в 8 километрах от дома.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Около 12:00 в полицию обратился отец ребенка. Он рассказал, что мальчик без присмотра взрослых играл во дворе дома и исчез.

По тревоге был поднят весь личный состав местной полиции и управления превентивной деятельности областного главка. Также в Козятинский район на поиски ребенка направили дополнительные наряды групп реагирования патрульной полиции. Всего задействовали около ста работников разных подразделений полиции.

Реклама

Вместе с местными жителями они прочесывали территорию села, лесопосадки, проверяли все помещения и места, где мог быть ребенок.

Но нашла мальчика жительница соседнего села, к которой ребенок сам пришел. Она позвонила полицейским, которые отправили его в больницу на обследование.

В тренде
Старая мебель и двери без замков: эвакуированные в "Новые Санжары" пожаловались на условия (видео)

В семье мальчика есть еще один младший ребенок. Полиция выяснила, что родители не уделяют должного внимания детям и не занимаются их воспитанием. Бытовые условия, в которых растут дети, не соответствуют санитарным нормам. Об этом полицейские сообщили социальным службам, которые должны будут решить вопрос о целесообразности пребывания детей в семье.

За невыполнение обязанностей по воспитанию детей родителей привлекли к административной ответственности.

Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.

Тем временем в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

ребенок розыск мальчик Винницкая область Нацполиция

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавируса
Новые Санжары: все подробности о карантине и протестах из-за коронавирусаДругие регионы
Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменится
Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменитсяУкраина
В Сумах мужчина помог человеку с инвалидностью, а потом жестоко убил
В Сумах мужчина помог человеку с инвалидностью, а потом жестоко убилДругие регионы
"Где дороги?": таксист сорвал выступление мэра Николаева (видео)Другие регионы
Украинцев из Уханя везут в
Украинцев из Уханя везут в "Новые Санжары": что известно о санаторииУкраина
Эвакуация украинцев из Китая: глава Полтавского облсовета сделал громкое заявление
Эвакуация украинцев из Китая: глава Полтавского облсовета сделал громкое заявлениеДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...