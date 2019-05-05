В Винницкой области неизвестные "обчистили" церковь: украли старинные иконы и деньги

Храм размещен в Мурованокуриловецком районе области

Фото: Facebook

Неизвестные ограбили храм Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Перекоринцы Винницкой области. Об этом сообщил информационно-просветительский отдел УПЦ.

"В селе Перекоринцы Мурованокуриловецкого района Винницкой области вандалы ограбили и осквернили храм Украинской православной церкви", — проинформировали в УПЦ.

Также они уточнили, что воры похитили старинные иконы, забрали деньги из жертвенника и осквернили престол.

"Полиция ведет расследование", — сообщили в ведомстве.

Напомним, первого февраля священнослужитель одного из соборов в городе Ровно обходил территорию храма, когда услышал изнутри церкви подозрительные звуки. На место происшествия дьякон сразу вызвал полицейских. Оказалось, что 34-летний уроженец Хмельницкой области по окончании богослужения спрятался в соборе. Потом злоумышленник разбил четыре ящика для пожертвований, откуда выбирал только крупные купюры, на общую сумму 7200 гривен.

Также, в венском районе Флоридсдорф произошло нападение на церковь Марии Иммакулаты. Двое неизвестных ворвались в храм и, угрожая пистолетом и ломом, ограбили священников. После этого они, сковав своих жертв наручниками, скрылись с места преступления.

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