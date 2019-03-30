В Винницкой области община купила участковому служебный автомобиль
Теперь полицейский может приехать на вызов за считанные минуты
В Винницкой области община купила своему участковому служебный автомобиль. Все для того, чтобы полицейский мог оперативно прибывать на вызовы.
Всего люди потратили 400 тысяч гривен. Автомобиль оборудовали рацией, планшетом, проблесковыми маячками и наклеили специальные наклейки. Теперь полицейский не ходит на вызовы пешком или едет на велосипеде. Сам же участковый уверен: раскрывать преступления так можно значительно оперативнее.
"Есть рация в наличии, также планшет, по которому передают информацию, или можно проверить личность по тем или иным данных. Раньше не было. Мы через мобильные телефоны связывались с дежурным, и так проверяли" – рассказал "Сегодня" участковый Винницкого районного отделения полиции Николай Тонкошкур.
Напомним, не так давно один из украинских информационных ресурсов обнародовал рейтинг объединенных общин, которые обогатились за последние годы. В частности, успешными признали жителей общин Днепропетровской и Черкасской областей.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что благодаря децентрализации местные бюджеты выросли вдвое.
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