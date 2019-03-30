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В Винницкой области община купила участковому служебный автомобиль

Сегодня, 12:25

Теперь полицейский может приехать на вызов за считанные минуты

В Винницкой области община купила участковому служебный автомобиль //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/f43/cab/5c9f43cab6f1c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/f43/cab/5c9f43cab6f1c.png Другие регионы Теперь полицейский может приехать на вызов за считанные минуты

В Винницкой области община купила своему участковому служебный автомобиль. Все для того, чтобы полицейский мог оперативно прибывать на вызовы.

Всего люди потратили 400 тысяч гривен. Автомобиль оборудовали рацией, планшетом, проблесковыми маячками и наклеили специальные наклейки. Теперь полицейский не ходит на вызовы пешком или едет на велосипеде. Сам же участковый уверен: раскрывать преступления так можно значительно оперативнее.

"Есть рация в наличии, также планшет, по которому передают информацию, или можно проверить личность по тем или иным данных. Раньше не было. Мы через мобильные телефоны связывались с дежурным, и так проверяли" – рассказал "Сегодня" участковый Винницкого районного отделения полиции Николай Тонкошкур.

Напомним, не так давно один из украинских информационных ресурсов обнародовал рейтинг объединенных общин, которые обогатились за последние годы. В частности, успешными признали жителей общин Днепропетровской и Черкасской областей.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что благодаря децентрализации местные бюджеты выросли вдвое.

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Тег община, участковый, полицейский, автомобиль, винницкая область

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