В Винницкой области ограбили отделение почты: полиция задержала преступную группировку

/ Фото: Нацполиция

В Винницкой области задержали участников преступной группы, которых подозревают в ограблении почтового отделения. Чтобы задержать злоумышленников, ввели план "Перехват". Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"10 января около 20:40 в полицию поступило сообщение о том, что группа неизвестных лиц ограбила почтовое отделение в городе Могилев-Подольский. Злоумышленники завладели посылками, которые находились в отделении перевозчика, и на автомобилях скрылись с места преступления. На территории области было введено план "Перехват", - написали в ведомстве.

Так, в Жмеринском районе правоохранители задержали четырех злоумышленников на автомобиле BMW X5. Автомобиль Fiat Ducato с еще одним подозреваемым остановили в Могилеве-Подольском.

"Четверо из задержанных – жители Винницы возрастом от 30 до 38 лет, пятый – 41-летний житель Могилев-Подольского", – отметили в полиции.

Полиция начала уголовное производство. Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в Винницкой области в городе Шаргород двое неизвестных устроили ограбление, после которого совершили еще и убийство.

Кроме этого, в Виннице полиция с поличным задержала квартирных воров. У преступников изъяли золото, технику и пачку наличных. Как установило следствие, мужчины приехали из Полтавской области специально для грабежей и уже имеют судимости за кражи.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram