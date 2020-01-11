Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,97
26,59

В Винницкой области ограбили отделение почты: полиция задержала преступную группировку

11 января, 15:47

В области правоохранители ввели план "Перехват"

/ Фото: Нацполиция

В Винницкой области задержали участников преступной группы, которых подозревают в ограблении почтового отделения. Чтобы задержать злоумышленников, ввели план "Перехват". Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"10 января около 20:40 в полицию поступило сообщение о том, что группа неизвестных лиц ограбила почтовое отделение в городе Могилев-Подольский. Злоумышленники завладели посылками, которые находились в отделении перевозчика, и на автомобилях скрылись с места преступления. На территории области было введено план "Перехват", - написали в ведомстве.

Так, в Жмеринском районе правоохранители задержали четырех злоумышленников на автомобиле BMW X5. Автомобиль Fiat Ducato с еще одним подозреваемым остановили в Могилеве-Подольском.

"Четверо из задержанных – жители Винницы возрастом от 30 до 38 лет, пятый – 41-летний житель Могилев-Подольского", – отметили в полиции.

Полиция начала уголовное производство. Злоумышленникам грозит до 6 лет лишения свободы.

Напомним, в Винницкой области в городе Шаргород двое неизвестных устроили ограбление, после которого совершили еще и убийство.

Кроме этого, в Виннице полиция с поличным задержала квартирных воров. У преступников изъяли золото, технику и пачку наличных. Как установило следствие, мужчины приехали из Полтавской области специально для грабежей и уже имеют судимости за кражи.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

ограбление почта перехват преступная группа

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Продажи в интернете: СБУ разоблачила мошенников
Продажи в интернете: СБУ разоблачила мошенниковДругие регионы
Убийство из ревности: в Николаеве мужчина три дня прожил с мертвой женой
Убийство из ревности: в Николаеве мужчина три дня прожил с мертвой женойДругие регионы
В Каховке мужчина, отдыхающий с полицейским, застрелил 26-летнего местного жителя
В Каховке мужчина, отдыхающий с полицейским, застрелил 26-летнего местного жителяДругие регионы
Семья стрелка приходила в реанимацию: мать погибшего в Каховке рассказала новые подробности
Семья стрелка приходила в реанимацию: мать погибшего в Каховке рассказала новые подробностиДругие регионы
Резонансное убийство в Каховке: стали известны новые улики
Резонансное убийство в Каховке: стали известны новые уликиДругие регионы
На Сумщине 20-летний парень получил пожизненное за убийство соседей
На Сумщине 20-летний парень получил пожизненное за убийство соседейДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...