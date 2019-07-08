В Винницкой области охранник пруда подстрелил подростка-пастуха
Это уже второй случай за месяц
В Винницкой области задержан охранник пруда, который ранил из травматического оружия 17-летнего подростка.
Как сообщает сайт Нацполиции, инцидент произошел 5 июля в селе Малая Стратиевка Тростянецкого района.
Подросток на пастбище неподалеку от водоема пас скот. Охраннику не понравилось, что коровы загрязняют территорию возле пруда, и он заставлял парня убрать их с пастбища. Во время ссоры охранник достал травматическое оружие и выстрелил в сторону парня. Пуля попала подростку в ногу.
По словам правонарушителя, он хотел лишь напугать подростка.
Следствием начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), за что предусмотрено до 7 лет лишения свободы. Правонарушитель задержан в процессуальном порядке.
Ранее мы сообщали о похожем случае в селе Федоровка Тывровского района Винницкой области. Здесь 19 июня арендатор местного пруда обстрелял из травмата 17-летнего местного жителя, который во время купания запутался в рыболовной сетке.
Также мы сообщали, что в Одессе иностранец открыл стрельбу на пляже.
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