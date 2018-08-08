В Винницкой области пенсионерка попала под колеса маршрутки

70-летняя женщина пыталась выйти из автобуса, не дождавшись его полной остановки

В городе Могилев-Подольский в Винницкой области 70-летняя женщина попала под колеса маршрутного автобуса. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"За рулем транспортного средства находился 47-летний житель районного центра. Предварительно установлено, 70-летняя потерпевшая, местная жительница, не дождавшись полной остановки транспортного средства, пыталась выйти из автобуса и попала под его колеса", – рассказали в полиции.

В результате инцидента женщина получила телесные повреждения: ее госпитализировали в районную больницу.

"Следственным отделом полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"). За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок", – отметили в полиции.

Напомним, что в ходе состоявшихся в пятницу совещаний в связи с произошедшими в Житомирской и Николаевской областях масштабными ДТП с участием маршрутных микроавтобусов, повлекшими гибель 15 и травмирование более 20 человек, был принят ряд решений в сфере ужесточения контроля безопасности пассажирских перевозок в Украине.

Ранее мы уже писали о том, что с начала спецоперации "Перевозчик" полицейские обнаружили более двух тысяч нарушений, допущенных водителями-перевозчиками.