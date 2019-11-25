Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,16
26,72

В Винницкой области перевернулся рейсовый автобус: есть пострадавшие

25 ноября, 15:30

ДТП произошло на трассе Тульчин – Кирнасовка

Фото: ГУНП в Винницкой области

Фото: ГУНП в Винницкой области

Вблизи Тульчина из-за гололеда перевернулся рейсовый автобус. Пострадали пять человек, сообщили в пресс-службе полиции в Винницкой области.

ДТП произошло около 6:00 25 ноября на трассе Тульчин – Кирнасовка. Как выяснилось, водитель автобуса сообщением Ольгополь-Винница не справился с управлением, и Isuzu перевернулся.

Фото: ГУНП в Винницкой области

В результате аварии пострадали водитель и четверо пассажиров. Их с травмами госпитализировали в районную больницу.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

автобус ДТП пострадавшие Винницкая область Тульчин

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Плюсовая температура и местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделю
Плюсовая температура и местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Ноябрь продолжает радовать: прогноз погоды в Украине на неделю
Ноябрь продолжает радовать: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Доставайте пуховики: синоптик предупредила о похолодании в Украине
Доставайте пуховики: синоптик предупредила о похолодании в УкраинеУкраина
Заморозки ночью: какой будет погода в ближайшие дни
Заморозки ночью: какой будет погода в ближайшие дниУкраина
Загадочная гибель подростка в Прилуках: полиция огласила результаты экспертизы
Загадочная гибель подростка в Прилуках: полиция огласила результаты экспертизыДругие регионы
Сбил насмерть школьницу и сбежал: в Черниговской области задержали водителя
Сбил насмерть школьницу и сбежал: в Черниговской области задержали водителяДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...