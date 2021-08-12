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В Винницкой области первые три смерти от штамма "Дельта". Что известно о жертвах вируса

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
12 августа, 15:10
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Из 25 инфицированных новым штаммом коронавируса умерли двое мужчин и одна женщина
Коронавирус не отступает. Фото: коллаж "Сегодня"
Коронавирус не отступает. Фото: коллаж "Сегодня"

В Винницкой области зафиксировали первые три смерти от "Дельта"-штамма коронавируса.

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Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов на своей странице в Facebook.

"Седьмое место занимает Винницкая область по количеству проведенных прививок и диагностирует мутировавший штамм Дельта – "привезенный" из России. Из 25 инфицированных трое умерли: мужчина и женщина из Гайсинского района – обоим по 83 года, и 73-летний мужчина из Винницкого района", – сообщил он.

По информации Борзова, за вчера, 11 августа, в области вакцинировали почти 7000 жителей, всего – почти 300 000. В области работают 203 пункта прививок и 33 центра массовой вакцинации. Для вакцинации доступны 4 вакцины: Comirnati (Pfizer -BioNTech), AstraZeneca, CoronoVac, Мoderna.

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Откуда взялась "Дельта"

  • Штамм коронавируса "Дельта" впервые обнаружили осенью прошлого года в Индии. Именно поэтому его долгое время называли индийским, пока Всемирная организация здравоохранения не решила отказаться от географических привязок в названиях вирусов.
  • Для обозначения британского варианта коронавируса выбрали название "Альфа", для южноафриканского – "Бета", а для индийского – "Дельта".
  • Штамм сначала распространялся в самой Индии, а затем перекинулся на другие страны.
  • "Дельта", в частности, привел к серьезному ковидному кризису в России, где в последнее время фиксируют все новые рекорды заболеваемости. По последним подсчетам, около 66% новых случаев инфицирования приходится именно на этот штамм.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что штамм коронавируса "Дельта" активно распространяется по территории Украины.

Мы также писали, что в Украине уже зафиксирована первая смерть от нового штамма коронавируса "Дельта" – в Киеве умер один из госпитализированных.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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