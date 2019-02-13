В Винницкой области поезд насмерть сбил мужчину
Жертвой наезда стал 52-летний житель
В Винницкой области пассажирский поезд сообщением "Киев – Черновцы" насмерть сбил мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Трагедия произошла 12 февраля около 23:00 неподалеку Гниванского железнодорожного вокзала около. Под колесами пассажирского поезда сообщением "Киев – Черновцы" погиб 52-летний местный житель. На данный момент следователи выясняют причины и обстоятельства гибели мужчины.
"Следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта)", – рассказали в полиции.
Напомним, не так давно в Харьковской области под колесами пригородного электропоезда "Лозовая-Харьков" погибла женщина. Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.
Кроме того, мы писали о том, что на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей.
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