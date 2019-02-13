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В Винницкой области поезд насмерть сбил мужчину

Сегодня, 11:00

Жертвой наезда стал 52-летний житель

Фото: Данил Павлов
В Винницкой области поезд насмерть сбил мужчину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/47a/867/5c547a867f5f8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/47a/867/5c547a867f5f8.jpg Другие регионы Жертвой наезда стал 52-летний житель

В Винницкой области пассажирский поезд сообщением "Киев – Черновцы" насмерть сбил мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Трагедия произошла 12 февраля около 23:00 неподалеку Гниванского железнодорожного вокзала около. Под колесами пассажирского поезда сообщением "Киев – Черновцы" погиб 52-летний местный житель. На данный момент следователи выясняют причины и обстоятельства гибели мужчины.

"Следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта)", – рассказали в полиции.

Напомним, не так давно в Харьковской области под колесами пригородного электропоезда "Лозовая-Харьков" погибла женщина. Также сообщалось, что пассажирский поезд сообщением Киев – Львов насмерть сбил 22-летнего парня, который уснул на рельсах.

Кроме того, мы писали о том, что на протяжении 2018 года на железных дорогах Украины погибли 338 человек, в том числе семеро детей. 

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Тег поезд, мужчина, наезд, винницкая область, погибший

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