В Винницкой области задержали полицейских за систематические взятки

Задержанных подозревают в причастности к свыше 50 случаев вымогательства

Иллюстрация. Фото: Нацполиция

Следователи ГБР задержали полицейских в Винницкой области, причастных к свыше 50 фактов взяточничества. Об этом сообщили на сайте правоохранителей.

Начальника сектора реагирования патрульной полиции и инспектора Литинского отдела полиции поймали во время получения 6000 гривен "вознаграждения". Полицейские требовали взятку за непривлечение водителя к ответственности за якобы нарушение правил дорожного движения.

По информации источника, только за последние несколько недель в ходе следственных действий правоохранители задокументировали более 50 фактов систематического вымогательства и получения взяток должностными лицами. Большинство из них – с участием задержанных патрульных. Полицейские брали деньги за неразоблачение в преступлении против собственности, проезд фур через город, и тому подобное. "Жертвами" их вымогательства становились также иностранцы.

Сейчас проводятся следственные действия. Правоохранители устанавливают других причастных полицейских. Задержанным готовят сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство взятки) и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Черкассах сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке старшего оперуполномоченного Главного управления Нацполиции в Черкасской области.

Кроме этого, недавно на Закарпатьеразоблачили во взяточничестве ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы.

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