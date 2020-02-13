Бил дубинкой и заставлял приседать: полицейского будут судить за издевательства над задержанным

Фото: vinbazar.com

В Винницкой области прокуратура объявила о подозрении сотруднику полиции по факту совершения насилия в отношении задержанного. Об этом сообщает пресс-служба Офиса прокурора.

Следствие установило, что сотрудник Ямпольского отделения полиции умышленно и безосновательноизбил задержанного резиновой дубинкой, а также заставлял выполнять физические упражнения, угрожая причинением телесных повреждений.

Отмечается, что прокуратура направила в суд ходатайство об избрании подозреваемому по ч. 2 ст. 365 УК Украины меры пресечения. Прокуратура просит суд взять полицейского под стражу.

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А тем временем, Мелитопольский горрайонный суд Запорожской области назначил ночной домашний арест сроком на два месяца для бывшего старшего инспектора по контролю за оборотом оружия Каховского отдела полиции Александра Портного, который пытался выдать убийство за самооборону.

Как сообщал сайт "Сегодня", ЧП произошло, когда Владимир Чебукин пришел в дом своей бывшей жены, где проживал его сын. В этот момент там отдыхал нынешний сожитель его экс-супруги, бывший полицейский, со своим знакомым – работником полиции. Между мужчинами произошла перепалка, после чего, по предварительным данным, сожитель экс-супруги и расстрелял Владимира.

После этого в городе начался стихийный митинг. Основная причина народного гнева – люди подозревали полицию в сокрытии следов убийства мужчины. Мать погибшего, ссылаясь на следователя, рассказала, что в ее сына стреляли, предположительно, из трех разных единиц оружия.

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