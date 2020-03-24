В связи с общенациональным карантином в Винницкой области появились блокпосты. Установили их, чтобы контролировать соблюдение карантина. При въездах во многие населенные пункты круглосуточно дежурят полицейские. Останавливают водителей без масок. Объясняют: заботиться должны не только о своей безопасности, но и о здоровье пассажиров. Если количество инфицированных будет расти – на блокпостах будут дежурить и медики, чтобы измерять температуру. Водители говорят, что поддерживают такие меры безопасности.

Всего же в Украине, по состоянию на 10:00 24 марта, зафиксированa 84 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

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Сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в десяти областях: Черновицкой, Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черкасской, Львовской, Донецкой и Харьковской. Также сейчас рассматривается вариант режима чрезвычайного положения.

Ранее "Сегодня" сообщали, что всего в Украине, по состоянию на 10:00 24 марта, зафиксировано 84 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Кроме того, мы писали о том, что полиция обнародовала статистику, как украинцы нарушают правила карантина, и каким образом правоохранители собираются реагировать на эти нарушения.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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