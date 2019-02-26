В Винницкой области пожар унес жизни двух человек

Тела погибших в жилом доме обнаружили спасатели

Фото: Pixabay

В Винницкой области пожар унес жизни двух человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/30f/044/5c530f044a0c1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/30f/044/5c530f044a0c1.jpg 2019-02-26T10:21:00+02:00 Другие регионы Тела погибших в жилом доме обнаружили спасатели

В Винницкой области в частном жилом доме вспыхнул пожар, жертвами которого стали двое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Смертельный пожар произошел 25 февраля в одном из жилых домов в селе Сокольвак Немировского района. Когда на место прибыли спасатели, из входной двери и окон дом шел дым.

"Во время разведки, в одной из комнат дома бойцы ГСЧС обнаружили двух мужчин без признаков жизни. Погибшими оказались 56-летний владелец дома и его 36-летний сосед", – рассказали в ГСЧС и отметили, что причину пожара устанавливают специалисты.

Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Отметим, что с начала 2019 года на пожарах в Украине погибло 453 человека и 250 пострадали. Спасатели отмечают, что зимой показатель трагических случаев в жилом секторе стабильно растет. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди продолжают отапливать свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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