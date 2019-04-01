В Винницкой области пожар унес жизни двух человек
Тела погибших мужчины и женщины обнаружили спасатели
В Винницкой области в частном жилом доме произошел пожар. Во время тушения огня в здании спасатели обнаружили мертвыми мужчину и женщину, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
О пожаре спасателям стало известно сегодня в 10:48. Как выяснилось, пламя охватило жилой дом на улице Коцюбинского в селе Садковцы Шаргородского района. Прибывшим на место спасателям удалось локализовать пожар в 11:25, а в 11:30 его ликвидировали. Огонь успел уничтожить домашние вещи и стены дома на площади пяти "квадратов".
"Во время ликвидации пожара в одной из комнат дома бойцы ГСЧС обнаружили двух погибших: 87-летнего мужчину и 62-летнюю женщину", – рассказали в ГСЧС.
Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.
Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Винницкой области пожар унес жизни двух человек". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Одесской области горел жилой дом: спасатели обнаружили тело мужчины
Пламя охватило 60 "квадратов" одноэтажного дома
В Днепропетровской области в жилом доме произошел пожар: погиб мужчина
Пламя охватило 24 "квадрата" здания