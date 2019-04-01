В Винницкой области пожар унес жизни двух человек

Тела погибших мужчины и женщины обнаружили спасатели

Фото: Pixabay

В Винницкой области пожар унес жизни двух человек //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/51b/bf9/5c751bbf9a6e3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/51b/bf9/5c751bbf9a6e3.jpg 2019-04-01T15:57:00+03:00 Другие регионы Тела погибших мужчины и женщины обнаружили спасатели

В Винницкой области в частном жилом доме произошел пожар. Во время тушения огня в здании спасатели обнаружили мертвыми мужчину и женщину, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

О пожаре спасателям стало известно сегодня в 10:48. Как выяснилось, пламя охватило жилой дом на улице Коцюбинского в селе Садковцы Шаргородского района. Прибывшим на место спасателям удалось локализовать пожар в 11:25, а в 11:30 его ликвидировали. Огонь успел уничтожить домашние вещи и стены дома на площади пяти "квадратов".

"Во время ликвидации пожара в одной из комнат дома бойцы ГСЧС обнаружили двух погибших: 87-летнего мужчину и 62-летнюю женщину", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, ранее в Черниговской области во время пожара в частном доме погибли трое детей.

Мы уже писали о том, что в Украине с начала 2019 года в результате пожаров погибли более 600 человек. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

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