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В Винницкой области пожар в частном доме унес жизнь пожилой женщины

Сегодня, 13:54

Тело погибшей во время тушения огня обнаружили спасатели

Фото: ГСЧС
В Винницкой области пожар в частном доме унес жизнь пожилой женщины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/545/f0f/5c6545f0f3d72.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/545/f0f/5c6545f0f3d72.jpg Другие регионы Тело погибшей во время тушения огня обнаружили спасатели

В Винницкой области в частном жилом доме произошел жуткий пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело пожилой женщины, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

О пожаре спасателям стало известно сегодня утром в 7:38. Как выяснилось, пламя вспыхнуло в частном жилом доме в селе Мурафа Шаргородского района. В 8:07 прибывшим на место спасателям удалось локализовать пожар, а в 8:29 его ликвидировали. Пламя успело уничтожить отделку стен комнаты и домашние вещи на площади 15 "квадратов".

"Во время ликвидации пожара в одной из комнат дома бойцы ГСЧС обнаружили человека без признаков жизни. Погибшей оказалась 76-летняя хозяйка дома", – рассказали в ГСЧС.

Предполагаемой причиной пожара спасатели назвали нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличиваетсяОсновными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

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Тег пожар, женщина, ГСЧС, винницкая область, жилой дом

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