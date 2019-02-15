В Винницкой области пожар в частном доме унес жизнь пожилой женщины
Тело погибшей во время тушения огня обнаружили спасатели
В Винницкой области в частном жилом доме произошел жуткий пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили тело пожилой женщины, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
О пожаре спасателям стало известно сегодня утром в 7:38. Как выяснилось, пламя вспыхнуло в частном жилом доме в селе Мурафа Шаргородского района. В 8:07 прибывшим на место спасателям удалось локализовать пожар, а в 8:29 его ликвидировали. Пламя успело уничтожить отделку стен комнаты и домашние вещи на площади 15 "квадратов".
"Во время ликвидации пожара в одной из комнат дома бойцы ГСЧС обнаружили человека без признаков жизни. Погибшей оказалась 76-летняя хозяйка дома", – рассказали в ГСЧС.
Предполагаемой причиной пожара спасатели назвали нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Ранее мы писали о том, что в Украине с начала года произошло около четырех с половиной тысяч пожаров, в которых погибли более 300 человек и еще 150 получили ранения. Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.
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