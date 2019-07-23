Сделать стартовой
25,64
28,76
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

В Винницкой области произошло ДТП: погиб несовершеннолетний мотоциклист

23 июля, 11:47

17-летний водитель мотоцикла не пропустил легковушку на главной дороге

Фото: Нацполиция

В Винницкой области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил сектор коммуникации Винницкой области.

Инцидент случился в городе Погребище вчера, 22 июля.

"Предварительно установлено, что 17-летний житель г.Погребище, управляя мотоциклом "Минск", при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю Skoda, в результате чего произошло столкновение", – говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте происшествия, а его 20-летний пассажир в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию.

Следователи по факту ДТП открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

За такое правонарушение предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Полицейские выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий . В результате этих аварий погиб 1331 человек.

Кроме этого, мы сообщали, что в городе Желтые Воды легковушка Ford Mondeo врезалась в дерево . Жертвами страшной аварии стали два человека. Еще четыре пассажирки пострадали. Состояние женщин медики оценивают как тяжелое. Одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ДТП, мотоцикл, столкновение, легковушка, Винницкая область

Вы сейчас просматриваете новость " В Винницкой области произошло ДТП: погиб несовершеннолетний мотоциклист". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Харьковом произошло серьезное ДТП: четверо травмированных

Сегодня, 11:44

Пострадавшие оказались в больнице с тяжелыми черепно-мозговыми травмами

Пикап влетел в авто в Индии: девять человек погибли, 12 – пострадали

Сегодня, 11:03

Пассажиры пикапа возвращались со свадебного торжества

В Черновцах кандидат в депутаты устроил ДТП: был пьяным и матерился

Вчера, 18:52

За свои противоправные действия водитель получил три административных протокола и одно постановление

Лобовое столкновение в Тернопольской области: в больнице целая семья

Вчера, 18:20

На автодороге не разминулись Mercedes Sprinter и Mitsubishi

"Написала прощальные письма": Лайма Вайкуле о смертельной болезни

Кто он: самый женственный знак Зодиака

Скандал со шрифтом на новой купюре в 1000 гривен

Как правильно выражать свое недовольство: 4 главных правила

"Беверли-Хиллз, 90210": вышел новый тизер перезапуска сериала

Владимир Зеленский: каким был и каким стал

"Зелёная книга": о чём соврали создатели оскароносного фильма

Компьютерная "бродилка" помогает выявить болезнь Альцгеймера

"Кулак ярости": классика восточных единоборств 

Диета по группе крови: вторая вегетарианская

Сейчас на Kasta действуют огромные скидки на все фитнес-браслеты

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

Сегодня, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

21 июля, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

"Путин сказал: "Если бы Филарет возглавил РПЦ, Украина была бы наша": интервью с главой УПЦ КП, часть 2

21 июля, 07:26

Предстоятель — о том, как он был "кандидатом от Политбюро" и почему не смог возглавить Русскую православную церковь

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

21 июля, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь