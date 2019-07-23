В Винницкой области произошло ДТП: погиб несовершеннолетний мотоциклист

17-летний водитель мотоцикла не пропустил легковушку на главной дороге

Фото: Нацполиция

В Винницкой области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил сектор коммуникации Винницкой области.

Инцидент случился в городе Погребище вчера, 22 июля.

"Предварительно установлено, что 17-летний житель г.Погребище, управляя мотоциклом "Минск", при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю Skoda, в результате чего произошло столкновение", – говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте происшествия, а его 20-летний пассажир в тяжелом состоянии госпитализирован в реанимацию.

Следователи по факту ДТП открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

За такое правонарушение предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Полицейские выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий . В результате этих аварий погиб 1331 человек.

Кроме этого, мы сообщали, что в городе Желтые Воды легковушка Ford Mondeo врезалась в дерево . Жертвами страшной аварии стали два человека. Еще четыре пассажирки пострадали. Состояние женщин медики оценивают как тяжелое. Одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

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