В Винницкой области произошло двойное убийство на почве ревности

По данным полиции, жертвами стали 27-летняя женщина и 23-летний односельчанин

На месте убийства в селе Мазуривка Винницкой области. Фото: vn.npu.gov.ua.

В Винницкой области произошло двойное убийство на почве ревности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/3cb/e1a/5c83cbe1a0868.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/3cb/e1a/5c83cbe1a0868.jpg 2019-03-09T16:32:00+02:00 Другие регионы По данным полиции, жертвами стали 27-летняя женщина и 23-летний односельчанин

Правоохранители задержали жителя села Мазуривка Тульчинского района Винницкой области по подозрению в убийстве своей сожительницы и односельчанина, сообщает пресс-служба областной полиции.

Информация о том, что в одном из домов села обнаружены тела двух молодых людей без признаков жизни, поступила в отделение полиции 7 марта. В тот же день был задержан 35-летний мужчина, ранее отбывший срок за нанесение смертельных повреждений сожительнице.

На месте происшествия следователи обнаружили тела женщины и мужчины с признаками насильственной смерти.

"Изъяты вещественные доказательства, в частности, орудие убийства – деревянная ручка для топора. Полицейские установили, что погибшие – 27-летняя местная жительница и ее 23-летний односельчанин", – сказано в сообщении.

37-летний задержанный признался в совершении преступления на почве ревности.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух лиц). Ему грозит до 15 лет заключения или пожизненное.

Проводятся следственные действия. Готовятся материалы для объявления задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Ранее двойное убийство произошло в Одесской области. В собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.

Кроме того, в Одесской области обнаружили тело гражданина Израиля Александра Бохонова, который исчез 19 января в Белгороде-Днестровском. Причины смерти выясняются.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Винницкой области произошло двойное убийство на почве ревности". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"