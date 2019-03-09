В Винницкой области произошло двойное убийство на почве ревности
По данным полиции, жертвами стали 27-летняя женщина и 23-летний односельчанин
Правоохранители задержали жителя села Мазуривка Тульчинского района Винницкой области по подозрению в убийстве своей сожительницы и односельчанина, сообщает пресс-служба областной полиции.
Информация о том, что в одном из домов села обнаружены тела двух молодых людей без признаков жизни, поступила в отделение полиции 7 марта. В тот же день был задержан 35-летний мужчина, ранее отбывший срок за нанесение смертельных повреждений сожительнице.
На месте происшествия следователи обнаружили тела женщины и мужчины с признаками насильственной смерти.
"Изъяты вещественные доказательства, в частности, орудие убийства – деревянная ручка для топора. Полицейские установили, что погибшие – 27-летняя местная жительница и ее 23-летний односельчанин", – сказано в сообщении.
37-летний задержанный признался в совершении преступления на почве ревности.
По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух лиц). Ему грозит до 15 лет заключения или пожизненное.
Проводятся следственные действия. Готовятся материалы для объявления задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.
Ранее двойное убийство произошло в Одесской области. В собственном доме были найдены тела супругов, 51-летнего мужчины и 49-летней женщины, застреленных выстрелами в спину.
Кроме того, в Одесской области обнаружили тело гражданина Израиля Александра Бохонова, который исчез 19 января в Белгороде-Днестровском. Причины смерти выясняются.
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