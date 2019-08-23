В Винницкой области произошло тройное ДТП: мотоциклист без сознания в реанимации

Пострадавшего госпитализировали с травмами головы и ушибами в реанимацию

/ Фото: Нацполиция

В Винницкой области в результате тройного ДТП 22-летнего мотоциклиста без сознания доставили в реанимацию. Инцидент произошел в городе Жмеринка на улице Франко. Об этом сообщил сектор коммуникации полиции области.

По данным источника, пострадавший, управляя мотоциклом Zealsun ZS, не выбрал безопасную скорость и дистанцию и столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter, который двигался впереди.

"В результате удара двухколесное транспортное средство выехало на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ 217130. В последствии аварии водитель мотоцикла с травмами головы, многочисленными ушибами, без сознания был доставлен в реанимацию. Транспортные средства помещены на штрафплощадку", – отмечают в сообщении правоохранители.

Следствием начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). За такое правонарушение предусмотрено до трех лет ограничения свободы.

Напомним, ранее на автодороге Волноваха-Валерьяновка 20 августа произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Opel Vivaro и самоходного опрыскивателя. В результате аварии пострадали водитель автомобиля и его пассажиры, среди которых ребенок в возрасте 2,5 года.

Кроме этого, мы сообщали, что в столице пьяный водитель Nissan Micra устроил масштабное ДТП: протаранил четыре автомобиля и снес палатку с арбузами у Соломенского рынка. Как рассказали свидетели, мужчина садился за руль уже изрядно выпившим.

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