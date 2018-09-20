В Винницкой области произошло тройное ДТП: погиб мужчина

В Калиновском районе Винницкой области столкнулись грузовик, легковушка и гужевая повозка. В результате ДТП один человек погиб, еще один – находится в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло 19 сентября около 20:00 между селами Радовка и Корделевка. Как выяснилось, легковушка Mercedes сначала столкнулась с гужевой повозкой, которая двигалась в попутном направлении. От удара автомобиль отбросило на встречную полосу движения, где он врезался в грузовой автомобиль "MAN", который от удара перевернулся на обочину.

В результате аварии от полученных травм на месте погиб водитель гужевой повозки, его личность устанавливает полиция. Водитель иномарки, 55-летний житель Белой Церкви, в тяжелом состоянии находится в реанимации.

"Следственным управлением полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы", – рассказали в полиции.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.