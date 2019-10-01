В Винницкой области пропала женщина с двумя детьми

Мать и дети ушли из дома 27 сентября и до сих пор не вернулись

Фото: ГУНП в Винницкой области

В Винницкой области полицейские разыскивают пропавших женщину и двоих ее детей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Как выяснилось, Солоха Виктория Николаевна вместе с сыном и дочерью ушли из дома 27 сентября и до сих пор не вернулись. Копы рассказали приметы пропавших.

Пропавшая женщина – 1989 года рождения, жительница Винницы. Рост Виктории – 168 см, она среднего телосложения. У женщины овальное лицо, крашенные черные волосы, дугообразные брови, темные глаза и прямой нос. В день исчезновения она была одета в красную жилетку с капюшоном, рубашку в клетку и спортивные штаны вишневого цвета. Кроме того, женщина имела при себе рюкзак и коляску.

Реклама

Фото: ГУНП в Винницкой области

Пропавшего мальчика зовут Солоха Тарас Петрович, он 2009 года рождения. Рост ребенка – 150 см, он худощавого телосложения. У мальчика овальное лицо, русые волосы, широкие и светлые брови, темные глаза, прямой нос и оттопыренные уши. Он был одет в темно-синее пальто и джинсы.

Фото: ГУНП в Винницкой области

Девочка, Солоха Снежана Павловна – 2019 года рождения. У ребенка овальное лицо, она худощавого телосложения. У нее короткие русые волосы, а глаза – темного цвета. Снежана была одета в белую шапочку и розовую куртку.

Фото: ГУНП в Винницкой области

Напомним, ранее в Киеве пропавшего 15-летнего подростка нашли мертвым. Подросток упал с большой высоты, его тело прохожие обнаружили на Большой Житомирской.

Также мы сообщали, что в Харькове пропавших детей будут искать с помощью СМС. Харьковчане получат сообщения с приметами пропавших детей, если находились поблизости.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама