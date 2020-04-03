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В Винницкой области простились с бойцом, погибшим от пули снайпера под Донецком (фото)

3 апреля, 15:03

Руслан Ровик

Воин служил с 2015 года и погиб, выполняя боевую задачу

В Винницкой области похоронили бойца, который погиб от пули вражеского снайпера на Донбассе.

Прощание с Владимиром Мовчанюком состоялось в его родном селе Андрушевка Погребищенского района, сообщили в районной государственной администрации.

"Провести его в последний путь приехало руководство Погребищенского района и военного комиссариата, боевые побратимы из части, где он служил, ветераны, земляки", – говорится в сообщении.

Церемония проходила с учетом ограничений из-за карантина.

Владимир Мовчанюк родился 11 августа 1983 года, в 2015 году был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины.

Он служил в 17-м отдельном мотопехотном батальоне 57-й отдельной мотопехотной бригады и погиб при выполнении боевой задачи в районе Первомайского Ясиноватского района, недалеко от Донецка – его жизнь оборвала пуля снайпера 30 марта.

Стоит отметить, что за предыдущие сутки, 2 апреля, боевики 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, и трое военнослужащих получили ранения.

1 апреля оккупанты 15 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе – трое военнослужащих получили ранения.

Также сообщалось, что за прошлый месяц потери боевиков составили: погибшие – 51, ранены и травмированы – 113.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс похороны солдат Винницкая область боец потери ВСУ ООС

Источник: Сегодня

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