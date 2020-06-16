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В Винницкой области пьяная женщина на легковушке влетела в детей: один ребенок в коме (фото, видео)

16 июня, 10:49

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Дети в момент аварии играли у двора

В Винницкой области произошло пьяное ДТП – женщина-водитель наехала на четырех детей, которые играли у двора. Один из пострадавших с серьезными травмами сейчас находится в коме.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, авария случилась вечером 15 июня в селе Слободка Калиновского района. Женщина была за рулем автомобиля "ВАЗ 21103".

"Предварительно установлено, что 32-летняя местная жительница, при осуществлении разворота задним ходом допустила наезд на четырех детей, которые играли у соседского двора", – рассказали копы.

В результате ДТП пострадали дети в возрасте 4, 6, 7 и 8 лет. Их каретой "скорой" с травмами разной степени тяжести госпитализировали в Винницкую областную детскую клиническую больницу. Старший из мальчиков пострадал больше всего – сейчас он с открытой черепно-мозговой травмой и политравмой находится в травматической коме.

Женщину-водителя уже задержали. В ее крови зафиксировали 1,07 промилле алкоголя, что в пять раз превышает допустимую норму. Теперь ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, не так давно во Львове пьяный водитель устроил настоящий погром.

А в Киеве пьяный лихач совершил два ДТП и уснул за рулем.

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ДТП дети женщина кома мальчик пострадавшие Винницкая область пьяное вождение

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