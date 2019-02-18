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В Винницкой области пьяный мужчина забил до смерти отца-инвалида

Сегодня, 15:35

Чтобы остаться безнаказанным, злоумышленник выдал смерть отца за естественную

В Винницкой области пьяный мужчина забил до смерти отца-инвалида //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1eb/ca8/5c41ebca8ce2c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1eb/ca8/5c41ebca8ce2c.jpg Другие регионы Чтобы остаться безнаказанным, злоумышленник выдал смерть отца за естественную

Полиция задержала жителя Винницкой области по подозрению в убийстве отца. Как сообщают в Нацполиции, пьяный злоумышленник нанес многочисленные повреждения отцу, которые оказались несовместимы с жизнью. Чтобы избежать ответственности, мужчина выдал смерть отца за естественную.

В полицию поступило сообщение о том, что в собственном доме внезапно умер 53-летний местный житель. Судебно-медицинский эксперт установил, что мужчина умер насильственной смертью.

"Как рассказал и.о. начальника Винницкого отделения полиции Сергей Овчарук, при осмотре дома погибшего полицейские обнаружили вещественные доказательства, которые засвидетельствовали причастность к преступлению его 28-летнего сына. В содеянном подозреваемый признался и рассказал обстоятельства преступления", – сказано в сообщении.

Вечером, вернувшись домой в состоянии алкогольного опьянения, между родственниками возник конфликт. В ходе ссоры сын руками и ногами избил отца. Сопротивляться погибший не мог из-за отсутствия одной руки. Чтобы скрыть свою вину, злоумышленник спрятал свои вещи со следами крови и сообщил в полицию о внезапной смерти отца.

В полиции уже начато уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК (умышленное убийство). За такое преступление виновнику грозит до 15 лет заключения.

Напомним, ранеев Одесской области бывший заключенный зарезал взрослую дочь.  После смерти женщины без матери остались трое детей.

Также в Харьковской области будут судить родителей, которых подозревают в истязаниях и убийстве трехлетней дочери. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения, сообщили в областной прокуратуре.

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Тег убийство, драка, сын, отец, пьяные, винницкая область

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