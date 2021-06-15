В Винницкой области пьяный полицейский совершил ДТП: женщина погибла на месте (фото)

Водитель утверждает, что его на повороте ослепили фары встречной машины – дело расследует ГБР

В Винницкой области произошла смертельное ДТП с участием полицейского из Киевской области. В результате одна пассажирка погибла, еще двое пострадали.

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Об этом сообщает "20 хвилин".

Смертельная авария случилась вблизи села Новая Прилука Турбовской объединенной территориальной общины.

Фото: "20 хвилин"

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Фото: "20 хвилин"

Работник полиции не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с дороги в кювет. В ДТП погибла пассажирка автомобиля, еще двое мужчин, которые были в салоне авто, получили травмы. Сам правоохранитель не пострадал.

Фото: "20 хвилин"

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Теперь дело расследует ГБР.

"Дорожный контроль. Винница" пишет, что погибшая – 29-летняя девушка, у нее остался 7-летний сын. Брат копа получил перелом позвоночника, у другого пассажира травма головы.

Фото: "20 хвилин"

В крови водителя обнаружили 1,33 промилле алкоголя. Во время общения с полицейскими он признал свою вину. Говорит, что его на повороте ослепили фары встречной машины.

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Напомним, в Николаеве водитель за сутки совершил 18 ДТП, а потом убегал от полиции.

Кроме того, в Одессе автомобиль на скорости врезался столб. В результате иномарку разорвало напополам, двое человек скончались.