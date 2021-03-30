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Катались на велосипедах: в Винницкой области пьяный водитель насмерть сбил двух детей (фото)

30 марта, 17:07

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

После ДТП авто вылетело с дороги и загорелось

В Винницкой области водитель пикапа Skoda сбил двух детей 2013 и 2014 годов рождения. От полученных травм мальчики погибли на месте.

Об этом сообщил первый замглавы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в Facebook.

По его словам, инцидент произошел в селе Росоша Липовецкого района.

По предварительной информации, водитель ни выбрал безопасную скорость (ехал около 90 км/ч), не учел дорожной обстановки и сбил двух детей. Мальчики двигались во встречном направлении на велосипедах.

После наезда автомобиль съехал в кювет и загорелся.

"Драгер показал 1,76 промилле. Водителя задержали. За свои действия он будет отвечать перед Законом", - написал правоохранитель.

Напомним, в Тернопольской области автомобиль Lexus сбил бабушку с ребенком.

Кроме того, в Николаевской области в ДТП с грузовиком погибли три человека.

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ДТП дети погибшие Винницкая область
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