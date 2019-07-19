В Винницкой области пытались застрелить стоматолога

Спасаясь, женщина-врач выпрыгнула из окна кабинета

Задержание нападавшей на стоматолога.

В селе Агрономичное Винницкой области вчера женщина с топором и пистолетом пыталась убить сотрудницу местного стоматологического кабинета. Чтобы спастись, врач закрылась в помещении, а затем выпрыгнула со второго этажа.

Как сообщает ГУНП в Винницкой области, на линию 102 позвонили селяне, которые услышали выстрелы в медучреждении.

Позже выяснилось, что агрессивно настроенная женщина начала на лестничной клетке стрелять в сотрудницу лечебницы. Последней удалось закрыться в помещении. Тогда нападающая начала ломать дверь топором.

Пока происходил "штурм", жертва нападения через окно второго этажа покинула помещение. Позже она была госпитализирована с травмами спины и головы.

Прибывшие по вызову охранники заблокировали нападавшую в медучреждении. Приехавшие затем полицейские изъяли топор и предмет, похожий на пистолет Flober Major 2,5 мм.

Нападавшей оказалась 48-летняя местная жительница. Что побудило ее к агрессивным действиям, пока неизвестно, она отказывается давать показания.

Уголовное производство открыто по ч.2 ст.15 ч. 1. ст. 115 УК Украины (покушение на убийство), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Броварах Киевской области грабитель выстрелил в голову пенсионерке.

Также мы писали, что в Черновцах в дом ко двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина, и начали вымогать у них деньги.

Ранее мы рассказывали о стрельбе в одной из столичных многоэтажек:





Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Винницкой области пытались застрелить стоматолога". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"