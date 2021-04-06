В Винницкой области рабочего на стройке засыпало землей: что известно

В поселке Тростянец Винницкой области в результате проведения земляных работ на глубине около четырех метров произошел сдвиг почвы на территории строительства супермаркета. Под земляными завалами оказался один из наемных работников.

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Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, спасатели откопали мужчину из-под завала. Пострадавшим оказался местный житель, который был передан врачам экстренной медицинской помощи и госпитализирован в лечебное учреждение.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве мужчину завалило землей в гараже. Друзья потерпевшего оперативно вызвали спасателей.

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Также напомним, в Одесской области землей насмерть засыпало двух мужчин. Трагедия произошла, когда мужчины пытались спасти лисят и собаку.

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