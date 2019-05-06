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В Винницкой области раненую косулю спасали всем поселком

6 мая, 09:46

Истощенное животное забрело во двор одного из местных жителей


В поселке Стрижавка Винницкой области от смерти спасли раненую косулю. Истощенное животное забрело во двор одного из местных жителей. Егерям отдавать косулю люди наотрез отказались – заподозрили, что они могут пустить ее на мясо. Почему так решили и чем закончилась история – узнавали журналисты "Сегодня".

Раненую косулю Дмитрий Василюк увидел в своем саду. Мужчина вызвал спасателей и позвонил в зоопарк, но забирать раненое животное все отказались. Помочь согласился только местный егерь. Когда он приехал, отдавать ему косулю люди не захотели – решили, что он хочет ее убить.

Действительно ли это так, журналисты поехали выяснять к лесоводам. Те, в свою очередь, уверяют, что убивать животное никто не хотел. Люди испугались, потому что егеря привез знакомый, на автомобиле которого была реклама ресторана.

Сейчас раненую косулю забрали в Хмельницкий центр реабилитации. Там животное обследовали. По словам ветеринаров, ее, скорее всего, сбила машина. Бени, так назвали ветеринары самца – примерно пять лет. Он уже поднимается на копыта и самостоятельно ест. В центре для него разработали специальный рацион: дают много травы, витаминов, овощей и фруктов.

Ветеринары говорят, за две недели животное полностью выздоровеет. И выпустят его не в Винницкой области, а в леса Чернобыля. Там меньше людей и не ездят машины.

Также ранее мы писали о том, как в Черниговской области семья променяла город на село ради спасения животных

Кроме того, не так давно постоянный участник акций в защиту животных Виталий Дейнега рассказал в комментарии сайту "Сегодня"почему важно защищать животных.

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Тег Хмельницкий, спасение, винницкая область, спасение животных, косуля

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