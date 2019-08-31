В Винницкой области разбойник с ножом напал на пенсионерку: хотел отобрать деньги

Мужчину увидели местные жители и задержали до приезда полиции

/ Фото: Нацполиция

В Винницкой области задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на пенсионерку. Об этом сообщили на сайте Нацполиции области.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 30 августа около 11:30 в селе Гунча Гайсинского района.

"Злоумышленник проник в дом местной пенсионерки и, угрожая ножом, отобрал у нее последние сбережения. Разбойника, который после этого выбежал из квартиры, увидели местные жители и задержали недалеко от магазина. Двое мужчин держали нападающего до приезда полиции", – говорится в сообщении.

Как выяснилось, злоумышленник, угрожая расправой, заставил женщину отдать конверт со сбережениями, а именно 2000 грн.

По словам и.о. начальника Гайсинского отдела полиции Виталия Головатюка, мужчина задержан по подозрению в совершении разбойного нападения, он находится в изоляторе временного содержания. Орудие преступления изъято.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж и кражи.

На данный момент решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения на период досудебного расследования.

Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.187 УК Украины (разбой). Такое преступление наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Одессе двое мужчин под видом полицейских ворвались в арендованную туристами-иностранцами квартиру и ограбили их .

Кроме этого, в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников , которые избили 78-летнего хозяина и начали вымогать у них деньги.

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