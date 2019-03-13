В Винницкой области разоблачили банду наркодилеров

Мужчины сбывали метадон на территории региона

Фото: СБУ.

В Винницкой области разоблачили банду наркодилеров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/817/cb1/5c8817cb1c034.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/817/cb1/5c8817cb1c034.jpg 2019-03-13T05:32:00+02:00 Другие регионы Мужчины сбывали метадон на территории региона

В Винницкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную этническую группировку наркоторговцев. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, в состав банду входили местные жители. Злоумышленники изготавливали "метадон" и продавали на территории региона. Двух участников группировки задержали после передачи для реализации почти сотни доз наркотиков.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности", - рассказали в СБУ.

На данный момент решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении в совершении преступления. Кроме того, правоохранители проверяют информация о причастности к незаконным действиям руководителя одного из местных подразделений Нацполиции.

Напомним, ранее в центре Днепра задержали группу наркоторговцев. После закупки за границей дельцы незаконно переправляли "товар" в нашу страну через водителей рейсов международного сообщения.

Кроме этого, в Киеве правоохранители задержали банду наркоторговцев с "товаром" почти на миллион гривен. В целом у членов группы изъято более 2,5 тыс. доз психотропных веществ.

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