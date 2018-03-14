В Винницкой области разоблачили необычного "наркобарона"

Сегодня, 13:27

Мужчина с особой любовью выращивал коноплю в собственном доме


В Винницкой области приезжий из России попался на выращивании конопли, причем за плантацией мужчина ухаживал с особой любовью, на чем и попался.

Для растений в собственном доме россиянин пытался создать специальный микроклимат и объединил лампы дневного света, обогрев, систему полива и вентиляции. Старая проводка такой нагрузки не выдержала, произошло короткое замыкание и вспыхнул пожар.

Спасатели прибыли на борьбу с огнем вместе с полицией, которая и обнаружила на втором этаже дома незаконные насаждения.

Ботаник оказался уроженцем России и приехал из города Сочи, а свое увлечение объяснил онкологической болезнью с использованием конопли в качестве лекарства.

Между тем, в Украине такое увлечение суд может оценить в тюремный срок – россиянину грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Запорожье патрульные полицейские отметили всплеск уличной наркоторговли – всего за сутки в городе было задержано пятеро курьеров.

Также мы писали, что ранее в СБУ на примере российских дипломатов раскрыли примеры торговли наркотиками в международном масштабе.

Также в спецслужбе рассказали, как россияне вербуют боевиков для участия в противостоянии на Донбассе. Так, около сотни украинцев согласились на работу в России по распространению наркотиков, после чего были арестованы правоохранителями РФ и завербованы на войну на Донбассе на стороне боевиков.
наркотики, конопля, винницкая область
Источник:

"Сегодня"

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